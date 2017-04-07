Киев, 7 апреля, 2017, 13:42 — ИА Регнум.



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Отопительный период 2017—2018 годов может быть под угрозой, заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион на заседании Энергетического штаба, передает УНИАН.

По словам вице-премьер-министра, в ближайшее время генерирующие компании должны начать заключать контракты на поставку антрацита, но заключение новых контрактов будет возможно только в случае, если правительство Украины примет закон «О рынке электроэнергии».

«Без соответствующего закона они (генерирующие компании) не смогут выполнить эти контракты. Непринятие закона «О рынке электроэнергии» ставит под угрозу следующий отопительный период», — заявил вице-премьер.

Также Кистион отметил необходимость создания необходимой инфраструктуры на морских портах, в которые будут прибывать корабли с углем.

Напомним, закон «О рынке электроэнергии» был одобрен в первом чтении Верховной радой еще в конце 2016 года. Вокруг закона было большое количество дискуссий, депутаты предложили к нему более 1000 поправок.

По словам законодателей, новый законопроект должен «создать конкурентный рынок электроэнергии», а также «обеспечить постепенное повышение цен для населения, приведения их к экономически обоснованным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в 2017 году начался энергетический кризис, вызванный блокадой Донбасса. Антрацитовый уголь, который поставлялся с территории республик на Украину, оказался недоступен «незалежной», а толком заменить его оказалось нечем.

Пытаясь найти выход из положения, Киев заявил, что будет поставлять уголь не из России, что было бы выгоднее, а из США, Австралии или Южной Африки.

На данный момент уже закрылись четыре украинские ТЭС, запасы антрацита на складах продолжают снижаться.