Калуга, 7 апреля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 6 апреля провел прием граждан в общественной приемной премьер-министра РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги На приеме у главы Калуги Александра Иванова

Первой на прием к главе Калуги пришла соседка 85-летней Александры Лаврухиной, ветерана труда и труженика тыла. Одинокая бабушка получила от государства двухкомнатную квартиру, но, как оказалось, на ее квартиру теперь претендует расчетливая мошенница под видом доброй помощницы.

«Вчера этот вопрос обсуждался в прямом эфире телеканала «Ника» в программе «Главное» и, несомненно, вызвал общественный резонанс, — сказал Александр Иванов. — То участие, которое проявляют соседи по отношению к бабушке, заслуживает глубочайшего уважения. Это проявление гражданской мудрости и зрелости. Я, в свою очередь, направлю запросы в соответствующие инстанции, чтобы разобраться в этой ситуации. Наш долг — поставить заслон мошенникам».

В ходе приема граждан не остались без внимания и вопросы ЖКХ. Одну из жительниц Калуги беспокоит огромный долг за коммунальные платежи и постоянно растущая пеня.

«Что касается оплаты коммунальных платежей и начисления пени, то я в очередной раз призываю граждан ответственно, своевременно оплачивать счета, чтобы не возникали подобные ситуации, — заявил Иванов. — Мы направим запрос в управляющую компанию и проверим правильность начисления пени».

Военный пенсионер, ветеран труда Василий Евдокимов обратился по вопросу недобросовестного ремонта кровли дома №81 по Грабцевскому шоссе. Мужчина с семьей проживает на последнем этаже пятиэтажного дома. Вследствие некачественного ремонта новая кровля в непогоду и в период таяния снега начинает протекать.

«Сфера ЖКХ является острой и наболевшей проблемой, — подчеркнул Александр Иванов. — В очередной раз мы сталкиваемся с проблемой некачественного ремонта, на этот раз кровли. Дошло до того, что сам Василий Яковлевич от безысходности придумал и сделал водоотводящее устройство для того, чтобы вода не затапливала квартиру и сам счищает лопатой снег с крыши. Человек, который сполна платит за жилищно-коммунальные услуги, должен жить в комфортных условиях! Мы будем решать этот вопрос с управляющей компанией и организацией, которая по решению суда некачественно выполнила ремонт кровли».

Глава Калуги подчеркнул, что проведение приема жителей в общественной приемной председателя партии «Единая Россию» накладывает высокую ответственность на депутатов за исполнение наказов и просьб, с которыми приходят жители.

«Приходится решать самые разные проблемы, и далеко не всегда они находятся в компетенции органов местного самоуправления, но мы стараемся услышать каждого жителя и оказать людям максимальную помощь», — добавил Иванов.