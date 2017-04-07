Москва, 7 апреля, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, в Псковское соединение Воздушно-десантных войск (ВДВ) России поступило 16 новейших бронеавтомобилей «Рысь», сообщили в Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Бронеавтомобиль Iveco LMV «Рысь»

Разведчики десантно-штурмового соединения будут применять новую боевую технику в ходе занятий и учений, проводимых по плану боевой подготовки.

Специалисты отмечают, что, данный тип модернизированных бронемашин повысит мобильность разведывательных подразделений ВДВ, он имеет бронекапсулу для защиты военнослужащих от воздействия фугасов и мин различной мощности и противопульное бронирование.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ продолжает плановое совершенствовать ВДВ как силы быстрого реагирования. Активно ведётся переоснащение частей и соединений современным вооружением и военной техникой.

Напомним, бронемашина «Рысь» разработана итальянской компанией «Ивеко». В течение ближайших пяти лет в российскую армию планируется поставка 1755 таких машин. LMV M65 имеет 6-й класс защиты за счет применения панелей из керамической брони.

По заявлениям разработчиков, «Рысь» способна защитить экипаж от подрыва взрывного устройства мощностью 6 кг тротила под колесом или днищем. При запасе хода 500 км бронеавтомобиль развивает скорость до 130 км/ч.