Ярославль, 7 апреля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В Ярославской области активисты Общероссийского народного фронта в рамках третьего этапа дорожных рейдов проекта «Карта убитых дорог» проверят дороги в Ярославле и Рыбинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском ОНФ.

Dorogi-onf.ru Дороги Ярославля

Отчет по работе комиссии, возглавляемой депутатом Госдумы Александром Васильевым, направят в органы власти. Особое внимание во время инспекции будет обращено на дороги, на которые властям было указано в прошлом году.

«На «Карте убитых дорог» в Ярославле отмечено около 100 дорог и мы предложим комиссии посетить самые часто упоминаемые. Обычно проверка проходит без контакта с органами местной власти. Мы им не сообщаем какие дороги посетим, чтобы избежать показушного ремонта. Затем результат проверки направляются в органы власти», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского ОНФ Александра Смоляр.

Пока в списке «убитых дорог» Ярославля лидируют улицы Блюхера, Чехова и Угличская. Хотя это «лидерство» весьма условно — в столице «Золотого кольца» легче перечислить улицы, к которым нет претензий у жителей города.

Согласно дорожному рейтингу ОНФ, Ярославль сейчас занимает предпоследнее место в ЦФО и 96 (из 117) во всероссийском. После проверки рейтинг будет обновлен.