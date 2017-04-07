Мехико, 7 апреля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Председатель Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ), Руль Гонсалес 6 апреля объявил, что «официальные данные Национального реестра пропавших без вести лиц на октябрь 2016 года свидетельствуют о 29 903 пропавших без вести», сообщает канал TeleSur.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Бандиты

«Правоохранительные органы сообщили НКПЧ об обнаружении в общей сложности 855 тайных захоронений, из которых были эксгумированы 1 548 тел», говорится в докладе.

По другим данным, в период с января 2007 по сентябрь 2016 года было обнаружено 1143 тайных захоронения, и из них были извлечены останки 3230 человек.

«К сожалению, мы пока не в состоянии должным образом определить масштаб (похищений). Отсутствуют данные, благодаря которым мы могли бы с уверенностью установить число случаев, ответственность за которые вменяется государственным структурам, и число случаев, за которые несут ответственность частные лица, организованная преступность или другие субъекты», — заявил Гонсалес.

Правозащитник отметил, что 2016 год «не был хорошим годом для прав человека в Мексике» и осудил случаи коррупции, безнаказанности, исчезновения и насилия в отношении женщин, мигрантов и журналистов в стране.

Напомним, что исчезновение людей в Мексике стало системной проблемой, которая, по мнению экспертов, порождается такими факторами, как высокий уровень преступности, отсутствие правовых норм по вопросу пропавших без вести, юридические нестыковки и непрофессионализм чиновников, ответственных за эту область.