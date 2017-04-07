Калуга, 7 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Людиновская городская прокуратура пресекла возможность доступа школьников к сайтам, демонстрирующим способы изготовления взрывчатых устройств. Об этом 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

tpsdave Блокировка доступа

Так, в людиновской школе №10 при проверке контент-фильтрации компьютеров, имеющих выход в интернет, установлено, что на них возможен доступ к сайтам, содержащим информацию о способах изготовления взрывчатых устройств и огнестрельного оружия.

Переходя по ссылкам на запрещенные сайты, школьники могли ознакомиться с порядком и способами изготовления огнестрельного оружия, взрывчатого устройства. Аналогичные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму выявлены и в Манинской средней школе.

По результатам проверки, директоры школ получили представления с требованием устранить нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года у ворот школы №38 в калужской пригородной деревне Колюпаново была обнаружена обмотанная проводами металлическая банка из-под зеленого горошка. О подозрительной находке администрация учебного заведения немедленно сообщила в единую службу спасения. Уроки в школе были прекращены, а учащихся и педагогов эвакуировали из здания. Взрывотехники сообщили, что банка была пустой.