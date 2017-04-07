Рим, 7 апреля, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони заявил, что конфликт в Сирии должен быть разрешен посредством переговоров между правительством и вооруженной оппозицией, а также с привлечением России и ООН, сообщает Reuters.

Mil.ru Российские сапёры отправляются в Сирию

Джентилони ранее поддержал ракетный удар, нанесенный США по авиабазе в провинции Хомс, подчеркнув, что это подходящий ответ на применение химического оружия правительством президента Сирии Башара Асада.

Министр иностранных дел Италии отметил, что ракетный удар США стоит рассматривать как «ограниченный» и не следует ожидать после него эскалации конфликта.

Кроме того, министр высказал мнение, что конфликт в Сирии не имеет военного решения и должен быть решен путем переговоров с Россией в главной роли.

«В переговорах должны принять участие правительство и оппозиция, под контролем ООН с центральной и конструктивной ролью России», — резюмировал Джентилони.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что он недавно провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, по его словам, они разделяют подобную позицию.