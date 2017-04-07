Новосибирск, 7 апреля, 2017, 13:33 — ИА Регнум.



Totaldict.ru «Тотальный диктант»

Много лет назад, а именно в 2004 году, «Тотальный диктант» возник на площадке Новосибирского государственного университета. Задумывался он как интересное студенческое мероприятие от гуманитариев не-гуманитариям. Филологи решили напомнить физикам, которые, может быть, забыли, как писать буквы, а не формулы, какие правила есть в русском языке. Такой своеобразный «спор физиков и лириков» в стенах одного вуза привел к тому, что филологи решили немножко поиздеваться над физиками. Но акция прижилась, интерес к ней проявили не только студенты, но и жители Академгородка, а после и Новосибирска. В первые годы в «Тотальном диктанте» принимали участие 150−200 человек. Сегодня география проекта — весь земной шар. «Тотальный диктант» охватывает 70 стран, более 800 городов и все субъекты Российской Федерации, кроме Ненецкого автономного округа («Диктант» там когда-то был, но сейчас организаторы в поисках координатора).

Завтра, 8 апреля, только на территории России площадки диктанта откроются в 585 населенных пунктах. Больше всего площадок в Москве — 376, Санкт-Петербурге — 82 и, что естественно, Новосибирске — 56.

Почему же некогда студенческая шалость стала столь популярной и что заставляет людей разного социального статуса, возраста и пола раз в год садиться за условную парту и браться за ручку — об этом корреспондент ИА REGNUM поговорил с руководителем проекта Ольгой Ребковец.

Totaldict.ru IV Международная научно-практическая коференция «Тотального диктанта» — 2016

Отметка на карте

«Тотальный диктант» давно уже охватил столицы регионов и в последние годы к акции активно подключаются малые города и села.

«За рубежом, наверное, сложно сказать, где «Тотального диктанта» нет, где его много, а где мало. Как мы поняли и поняли это тоже благодаря «Тотальному диктанту», в каждом уголке планеты есть люди, которые говорят по-русски и практически везде они к акции присоединились. Понятно, что самая большая концентрация — это страны СНГ, затем Европа, в Северной и Южной Америки, в Африке есть, в Индии, Таиланде, Японии — нельзя сказать, что есть какие-то пробелы на карте. «Тотальный диктант» есть и в Антарктиде уже пятый год. Полярники на российских антарктических станциях вместе с остальными пишут «Тотальный диктант». Второй год «возвышаемся» — в прошлом году на одном рейсе авиакомпании S7 на высоте 10 тыс. метров по маршруту Новосибирск — Москва летели участники акции, в этом году это будет десять разных рейсов. Мы организуем такую эстафету грамматическую — «Диктант» начинается с Дальнего Востока и идет на запад: так и будут стартовать рейсы, первым будет Владивосток-Новосибирск, вторым — Новосибирск-Москва, третьим Москва — Дюссельдорф и все три части текста участники в воздухе напишут», — рассказала Ольга Ребковец.

Totaldict.ru Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец

Грамотность не только про зануд и не только для зануд

Руководитель проекта отмечает, что, когда акция задумывалась, не было ощущения, понимания, представления о том, что она когда-то распространится настолько широко. Такую популярность организаторы объясняют, скорее, нежеланием делать что-то по накатанной схеме.

«Организаторы у акции менялись год от года. Я, например, стала координировать «Тотальный диктант» в 2007 году. В 2004 году я еще в школе училась и даже не жила в Новосибирске. И до того, как я начала организовывать «Тотальный диктант», я его ни разу не писала и не участвовала в нем. Когда я уже была в «Глум-Клубе» (творческое объединение гуманитарного факультета НГУ, где и придумали проект), ребята старшие делали «Тотальный диктант», а мы с подружкой делали математическую олимпиаду для гуманитариев. Но затем эстафетная палочка перешла ко мне и нужно было подхватить инициативу старших товарищей», — рассказала Ребковец.

Она и сама не знает, чем ее так зацепил проект. Говорит, что в нем сочетается много всего: «и какая-то ностальгия, и вот эта неформальность».

«Я сама училась на филологии и, наверное, привыкли воспринимать филологов как ботаников, зануд, людей, которые смотрят в книжки и больше ничего в своей жизни не видят. А здесь «Тотальный диктант» оказался мероприятием, которое показало и рассказало, что грамотность — это не только про зануд и ученых, и не только для зануд, грамотность нужна и интересна каждому. Русский язык можно изучать весело, интересно. Все это как-то зацепило, а проводить по накатанной схеме уже было как-то не интересно, захотелось чего-то большего. И мы начали придумывать, какие фишечки еще в «Диктант» можно добавить», — вспоминает Ольга Ребковец.

Totaldict.ru Псой Короленко. «Тотальный диктант» — 2009

От Гоголя до «звездных диктаторов»

«Фишечкой» в 2009 году стал Псой Короленко, который приехал из Москвы диктовать текст для участников акции в Новосибирск.

«Не сказать, что его в Новосибирске широко знают, это больше фигура для филологов известная, но сам факт того, что московская звезда приезжает и диктует, произвел свое впечатление. Псой Короленко, к слову сказать, был прекрасен. Он устроил целый спектакль. Оказалось, что текст, который мы тогда выбрали — «Невский проспект» Николая Гоголя — он еще в МГУ диктовал своим студентам на подготовительных курсах. Он знал его наизусть и поэтому для него не составило труда продекламировать его. И впечатление у всех, кто принимал участие в диктанте, мне кажется, осталось очень позитивное», — отметила руководитель проекта Ольга Ребковец.

После этого у организаторов диктанта появились заявки от других площадок в Новосибирске на проведение акции. Пришло понимание, что, действительно, необходимо расширяться, потому как участвовало уже не 200 человек, а 600, и разместить их на площадке одного университета, конечно, было еще возможно, но заинтересованные новосибирцы говорили, что им удобнее было бы, если бы не только в Академгородке, но и в городе Новосибирске можно было бы написать диктант. В 2010 в Новосибирске было уже 17 площадок — это были вузы, школы, библиотеки…

Организаторы задумались: «В прошлом году «выстрелили» на том, что приехал человек интересный, а чем на этот раз удивить участников?». Так появилась идея попросить написать текст специально для акции. Идея эта помогла справиться с еще одной проблемой — при проверке диктанта по тексту Гоголя выяснилось, что кто-то без зазрения совести загуглил текст и переписал его со всеми авторскими знаками, включая и то предложение, которое при подготовке материала диктанта включать в текст не стали. Это и выдало «обманщика».

Totaldict.ru «Тотальный диктант»

"В «Тотальном диктанте» списывание никому не нужно, оно — абсурдно, ведь это, в первую очередь, проверка себя. Акция добровольная и «пятерка» важна только для того, кто пишет. Мы не преследуем цель — оценить уровень грамотности, поставить ярлык и рассказать: «Смотрите, у него два». Как раз оригинальный текст снял возможность списывания, потому что его до написания никто не видит и не знает, кроме наших экспертов. А во — вторых, это стало еще одним этапом развития, какой-то новой фишкой проекта. Ведь то, что происходит в аудитории, для меня это какой-то сакральный момент, потому что текст, который держался в тайне, долго готовился автором. Написать текст из 250 слов с глубоким смыслом на самом деле очень сложная задача для писателя, намного сложнее, чем написать рассказ. И момент откровения, когда участники впервые слышат текст, имеет тоже очень большую роль и создает особое впечатление», — считает Ребковец.

Сегодня в Новосибирске появились новые площадки. Это как большие крупные площадки (руководитель проекта отмечает, что всегда была и будет самой крупной площадкой — НГУ) — в этом году в центре города появилась еще одна большая площадка — концертный зал им. Каца Новосибирской филармонии. Добавилось также много небольших площадок — для тех, кто не желает совершать большой путь в свой выходной день. Всего в Новосибирске в 2017 году диктант будут писать на 56 площадках.

Totaldict.ru Автор текста «Тотального диктанта» — 2017 Леонид Юзефович

Впервые в Новосибирске на одной из площадок диктовать текст будет робот, а автор текста, в 2017 году им стал Леонид Юзефович, традиционно будет диктовать в НГУ, в качестве диктора выступит и бортпроводница.

«Диктант пишут очень много людей и, соответственно, очень много людей нужно привлекать к проверке. Уже есть ощущение дефицита специалистов. Я не скажу, что никто не хочет из филологов сотрудничать с «Тотальным диктантом», наоборот, многие подключаются, просто в последние годы было очень много сокращений бюджетных мест на филологических факультетах и, действительно, есть такой риск, что проект будет расти и расширяться, но не понятно, как мы будет проверять работы. Это такой один вопрос, и он на развитие, будем думать, как его решать», — отметила Ребковец.

Totaldict.ru «Тотальный диктант» в кабине пилота S7

В «Тотальном диктанте» есть вещи, которые всегда были и будут бесплатными

Как заявила руководитель проекта, акция эта — не коммерческая и продолжает оставаться такой. Долгое время бюджет проекта был — ноль рублей, организаторы привлекали партнеров, которые предоставляли различные материалы. Сейчас некоторые волонтеры в штабе проекта работают круглый год, и организаторы уже приходят к тому, что необходима какая-то постоянно работающая организационная структура. Для этого привлекаются партнеры, грантовые средства, где-то поддерживает университет (НГУ). Координаторы в городах также привлекают ресурсы для проведения у себя акции. Как отмечает Ребковец, «получается такая система франшизы, если переводить на язык бизнеса, только без движения средств между».

«Вопрос как привлечь средства в проект для нас всегда актуален, потому что это стало не просто увлечением и хобби, а для по крайней мере нескольких человек, постоянной работой. И периодически поступают предложения брать какую-то денежку с участников или брать деньги за консультации. Но мы понимаем, что в «Диктанте есть вещи, которые всегда были и остаются бесплатными — это участие в самом «Тотальном диктанте» для участников, это бесплатные добровольные курсы, которые проходят накануне. Но мы не исключаем возможности появления в рамках «Диктанта», около него или после него коммерческих проектов, идей и движений, но основные базовые принципы самого «Диктанта» мы менять не собираемся», — уверяет Ольга Ребковец.

Totaldict.ru «Тотальный диктант»

Незыблемый в своих принципах

Принципы «Тотального диктанта» — добровольность, бесплатность и анонимность для участников.

«Один из принципов «Тотального диктанта» — политический нейтралитет. «Тотальный диктант» абсолютно вне политики. И мне кажется, это еще и не то чтобы гарантирует, но обеспечивает ему некоторую безопасность, самостоятельность и независимость. Мы сотрудничаем и с государственными органами. Я — член совета при президенте по русскому языку. В прошлом году министр образования диктовал текст диктанта. К счастью, у нас получается пока выстраивать партнерские отношения. И, если говорить откровенно, для того, кто когда-нибудь захочет подмять эту акцию под себя, это действие будет большой глупостью, потому что с «Тотальным диктантом» можно дружить. Его прелесть в том, что это проект общественный. И только таким он и может оставаться. Он не может принадлежать какой-то структуре, будь то политическая организация или коммерческая компания. Он делается тысячами неравнодушных людей и как только они поймут, что не самостоятельны в выборе и что работают не на себя и не для того, чтобы менять мир к лучшему, а на какую-то структуру, компанию, организацию, так сразу этот проект развалиться. Мы надеемся, что у всех хватит мудрости дружить и сотрудничать с «Тотальном диктантом» или, по крайней мере, ему не мешать», — сказала руководитель проекта, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, не опасаются ли организаторы, что проект захотят «взять под свое руководство» коммерческие или политические структуры.

Totaldict.ru «Тотальный диктант»

Привлекательность и востребованность

Среди участников «Тотального диктанта» можно увидеть ученика начальных классов и пенсионера, мужчин и женщин. Как говорит Ребковец, «Тотальный диктант» интересен и студентам, и пенсионерам и тем, кто работает — тем, чья профессия связана с языком (журналисты, преподаватели русского языка) и, наоборот, тем, «кто с русским языком встречается только на «Тотальном диктанте» раз в год.

«Большинство участников «Тотального диктанта» — это женщины (примерно 75%). Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Видимо, у женщин больше интереса к подобным акциям. Но мы поставили себе цель немножко эту ситуацию выровнять. Например, одну трансляцию у нас будет вести Георгий Черданцев, спортивный комментатор. На другой — Марина Кравец, участница шоу «Comedy Club», — рассказала руководитель проекта.

Что привлекает сотни тысяч людей в «Тотальном диктанте», организаторы точно не знают. Возможно, говорит Ольга Ребковец, есть несколько разных факторов и для каждого какие-то свои оказываются ключевыми. Для кого-то это ностальгия по школьным годам, для других это вызов себе, для третьих — это интересное мероприятие.

«Мы стараемся всегда и всеми силами показать, что диктант и «Тотальный диктант» — это интересно, ярко, это, в том числе и звездные «диктаторы», которые диктуют и видео юмористическое, которое мы показываем вначале, и какая-то неформальная система общения с аудиторией до диктанта и после него. Это, опять же, эффект массовости. Я знаю, что очень многие постоянные участники вытаскивают свих коллег и друзей, членов семьи и притягивают за собой все новых участников», — отметила Ребковец.

Totaldict.ru IV Международная научно-практическая коференция «Тотального диктанта» — 2016

Высшая цель

«Сказать, что есть какая-то финальная точка, к которой мы идем, ее наверное, нет. Можно, конечно, говорить: миру мир и абсолютная грамотность во всем мире, но у меня какой-то другой взгляд на глобальное целеполагание, потому что хочется, в первую очередь, получать удовольствие от процесса. Сейчас «Тотальный диктант» — это то, что является значительной частью моей жизни и еще сотни тысяч людей. Глобальная какая-то организационная цель была до 2014 года: чтобы диктантд» прошел в космосе, но он прошел. Сейчас мы говорим, что цель и мечта, чтобы бы диктант написали 1 млн человек. В прошлом году это было 150 тысяч, в этом году увидим, какой будет результат. Но я думаю, что это все-таки не мечта, а цель, которая в течение нескольких лет будет достигнута», — поделилась Ольга Ребковец.

Победа над физиками

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, удалось ли филологам «победить» физиков, Ольга Ребковец, улыбаясь, ответила, что «здорово то, что «Тотальный диктант» стал поводом и вдохновил людей на такие же мероприятия и в других областях: Всероссийская лабораторная по физике, контрольные по математике и истории, Всероссийский географический диктант и так далее.