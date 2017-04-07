Обнинск, Калужская область, 7 апреля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Обнинск Калужской области вошел в состав фонда «Ассоциации территорий расположения атомных электростанций» (фонд «АТР АЭС»). Соответствующее решение единогласно приняли на заседании фонда в Москве. Об этом 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении экономики и инновационного развития администрации Обнинска.

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На сегодняшний день фонд «АТР АЭС» насчитывает 37 образований, на территории которых расположены атомные станции. В Обнинске надеются, что членство поможет социально-экономическому развитию города: помимо обратной связи с органами власти, фонд выступает посредником при реализации соглашений о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и регионами присутствия предприятий атомной отрасли.

Напомним, фонд «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, повышение экологической комфортности проживания для жителей, а такжеинформирование населения о безопасной работе действующих отечественных атомных станций.