Брюссель, 7 апреля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Ракетный удар США по территории авиабазы «Шайрат» в сирийской провинции Хомс является ответом на «варварские химические атаки». Об этом председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

«Удары США показали необходимую решимость против варварских химических атак, — написал Туск. — ЕС будет работать с США, чтобы положить конец варварству в Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. В период между 03:00 и 04:00 мск с кораблей США в Средиземном море было выпущено 59 ракет Tomahawk. По некоторым данным, в результате атаки погибли 7 человек.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал ракетный удар по Сирии «защитой национальной безопасности», а также связал его с химической атакой в провинции Идлиб, которую якобы совершили сирийские военные.

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