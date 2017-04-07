Ашхабад, 7 апреля, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Председатель Азиатской шахматной федерации Шейх Султан Халифа Султан Шахбут Аль-Нахаян, выступая на конгрессе «Азиада — 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса», вручил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову диплом о присвоении ему почетного титула «Человек года».

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

Также в ходе этого мероприятия, посвященного предстоящим Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, стало известно о том, что туркменистанский лидер удостоен 10-го дана каратэ-до за выдающийся вклад в развитие спорта. Эту почетную награду главе государства вручил руководитель Международной Ассоциации Мейбукан годзю-рю каратэ-до Яги Мейтатсу.

ИА REGNUM напоминает, что 19 декабря 2010 года Олимпийский Совет Азии выбрал столицу Туркмении в качестве места для проведения пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые должны стартовать 17 сентября 2017 года. Туркмения первой среди стран Среднеазиатского региона, получила право на проведение этого международного спортивного мероприятия.

Отметим, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову уже второй раз становится обладателем 10-го дана по каратэ. Первый диплом о присвоении ему наивысшего мастерского разряда в боевых искусствах туркменистанский лидер получил в сентябре 2012 года из рук исполнительного председателя Всемирной федерации традиционного Фудокан-Шотокан каратэ-до Илии Йорга.