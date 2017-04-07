Москва, 7 апреля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что накануне ракетного удара по аэродрому в Сирии США предупредили российскую сторону.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Да, информация была предоставлена», — сказал Песков, добавив, что президенту РФ Владимиру Путину никто не звонил — об обстрелах сообщили по «существующим каналам обмена информацией».

При этом Песков отметил, что в Кремле не планируют телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом в связи с атакой США по Сирии. Также не планируется разговор Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.

Ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» был нанесен ВС США в ночь на 7 апреля. Было выпущено 59 ракет «Томагавк». По мнению Вашингтона, именно с этого аэродрома 4 апреля была осуществлена так называемая химическая атака в провинции Идлиб, в которой официальный Дамаск немедленно обвинили страны Запада.

Международного расследования инцидента в Идлибе не было проведено, доказательств применения Асадом химического оружия также не предъявили, а видео с места трагедии, показанные западными СМИ, вызывает вопросы.

Президент РФ Владимир Путин назвал ракетные удары США по военной базе в Сирии, «агрессией против суверенного государства», осуществленными в нарушение норм международного права и под надуманным предлогом.