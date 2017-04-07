Санкт-Петербург, 7 апреля, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Объем незаконно заготовленной древесины на Северо-Запде России в 2016 году составил 123 тысячи кубометров и вырос на 20% по сравнению с 2015 годом. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщила заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Анастасия Кузнецова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tan2 Лес. Бревна

«В результате осуществления незаконных рубок лесных насаждений в 2016 году лесному фонду был нанесен ущерб на 878 млн рублей. Максимальное число незаконных рубок отмечается в Ленинградской, Вологодской и Архангельской областях», — сообщила Анастасия Кузнецова.

Заместитель полпреда президента в СЗФО Олег Логунов констатировал, что «государство не в состоянии защитить одно из своих основных богатств».

«После передачи функций в данной сфере в компетенцию субъектов РФ, лесничие практически лишились статуса федеральных служащих и части прежних полномочий. По итогам 2016 года на территории округа было возбуждено 895 уголовных дел по факту незаконных лесных рубок. Я абсолютно убежден, что это ничтожная часть реальной картины», — заявил Логунов.

Отметим, в представительстве президента РФ в СЗФО сегодня подводят итоги борьбы с криминальной и теневой экономикой. В заседании совета под председательством полпреда президента Николая Цуканова принимают участие также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Заседание началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля.