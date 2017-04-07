Москва, 7 апреля, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Россия зафиксировала попадание только 23 из 59 крылатых ракет «Томагавк», запущенных США по авиабазе в Сирии, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Cliff Крылатая ракета «Томагавк»

«По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно», — сказал он.

На этом основании в Минобороны делают вывод о том, что «боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе крайне низкая».

После авиаударов США по базе сирийская ПВО будет укреплена.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей США в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия. Согласно последним данным, в результате бомбардировки погибли пять человек, еще семеро получили ранения.