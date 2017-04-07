Вашингтон, 7 апреля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала Вашингтон к активным мерам в Сирии за несколько часов до того, как её бывший соперник по президентской гонке Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по базе вооруженных сил Сирии в провинции Хомс, сообщает Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

С таким заявлением бывший кандидат на пост главы Белого дома Клинтон выступила на саммите «Женщины мира», проходящем в Нью-Йорке. Клинтон в особенности подчеркнула необходимость наносить удары по авиабазам в Сирии.

«Я действительно считаю, что мы должны были тогда — и должны сейчас — уничтожать его [Асада] аэродромы и не дать ему использовать их для того, чтобы бомбить невинных людей и сбрасывать на них зарин», — заявила Клинтон.

Тем не менее до того, как было сделано заявление Клинтон, Трамп и глава дипломатии США намекнули о возможности занятия более жесткой позиции по Сирии.

Напомним, в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по базе ВВС Сирии в провинции Хомс, мотивируя это тем, что официальный Дамаск причастен, по его мнению, к химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб.

Необходимо отметить, что во время предвыборной кампании Трамп занимал антивоенные позиции, призывая к сотрудничеству с Россией в области борьбы против террористов, а также неоднократно обрушиваясь с яростной критикой на своего предшественника Барака Обаму и кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон за военные вмешательства, в том числе в Ливии. Более того, в ходе предвыборной гонки Трамп даже назвал Клинтон «основателем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

После удара по Сирии целый ряд экспертов и сторонников Трампа указал на лживость его предвыборных обещаний и призывов избегать втягивания США в очередной вооруженный конфликт.