Ярославль, 7 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, совершенного в особо крупном размере, со стороны руководства открытого акционерного общества «Рыбинский Пивзавод». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Wikipedia.org Рыбинский пивзавод

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ по факту уклонения от уплаты налогов, совершенного в особо крупном размере, со стороны руководства открытого акционерного общества «Рыбинский Пивзавод». Как следует из материалов уголовного дела, с 1 января 2012 года по декабрь 2014 года руководители коммерческого общества уклонились от уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость на сумму свыше 95 миллионов рублей.

«К нам поступила информация из налоговых органов, которые и обнаружили неуплату. Мы возбудили уголовное дело и сейчас выясняем кто именно из руководства причастен к этому. Все-таки три года — срок большой и за это время могло сменить много руководителей. Максимальное наказание за подобное преступление — 6 лет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.