В Ярославской области пивной завод не уплатил налогов на 95 млн
Ярославль, 7 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, совершенного в особо крупном размере, со стороны руководства открытого акционерного общества «Рыбинский Пивзавод». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ по факту уклонения от уплаты налогов, совершенного в особо крупном размере, со стороны руководства открытого акционерного общества «Рыбинский Пивзавод». Как следует из материалов уголовного дела, с 1 января 2012 года по декабрь 2014 года руководители коммерческого общества уклонились от уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость на сумму свыше 95 миллионов рублей.
«К нам поступила информация из налоговых органов, которые и обнаружили неуплату. Мы возбудили уголовное дело и сейчас выясняем кто именно из руководства причастен к этому. Все-таки три года — срок большой и за это время могло сменить много руководителей. Максимальное наказание за подобное преступление — 6 лет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.