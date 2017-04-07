Москва, 7 апреля, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Госдума обратится к МПА, ПАСЕ, ПА ОБСЕ в связи с авиаударами по базе в Сирии, чтобы заставить Европу задуматься над тем, что происходит в САР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слукций (ЛДПР).

U.S. National Guard Американские военные

«Заставить задуматься над тем, что присходит в САР в реалиях, над линией США. Мы ожидаем, что в содружестве с парламентариями из разных стран мы добьемся в плоскости парламентской дипломатии здравой оценки того, что произошло сегодня ночью, чтобы далее подобная линия США не продолжалась», — говорит парламентарий.

Госдеп США уже видимо принял какую-то позицию, сказал он, выразив надежду, что позиция направлена на сохранение жизни людей, а не на поддержку террористов в виде «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Режим Буша создал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… В прошлом году и в нынешнем происходит продолжение тенденции по поддержке международного терроризма в виде «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая гораздо опаснее ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это не просто боевики с автоматами… Она как раковая опухоль поражает сознание молодежи в регионе, в странах арабского мира, и нужно противостоять злу, а не сохранять его для реализации американской идеи фикс скорейшего форсированного свержения режима Асада», — заявил Слуцкий.

Все эти мысли и пресловутая химическая атака войдет в обращение Госдумы. «Надеюсь, нас услышат парламентарии во всем мире и дадут адекватную оценку тому, что произошло ночью в САР», — заключил Слуцкий.