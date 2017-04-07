Калуга, 7 апреля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Объем задекларированных калужской таможней товаров в первом квартале 2017 года вырос на 21%по сравнении с аналогичным периодом 2016 года. По всем таможенным процедурам оформлено 14 460 деклараций. При этом доля импортной составляющей увеличилась на 15%, а экспортной — на 40%. Об этом 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник Калужской таможни Игорь Ерошин.

Флаг таможенных органов РФ

По сравнению с показателями 2016 года, внешнеторговый оборот задекларированных товаров в первом квартале 2017 года превысил 970 миллионов долларов. Рост составил 25%. Также на 25% — до 466 тысяч тонн возрос объем грузов.

«Всего в государственную казну калужскими таможенниками в первом квартале было перечислено 9,74 миллиарда рублей», — заявил Ерошин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году калужские таможенники перечислили в федеральный бюджет 45,49 млрд рублей. Общий объем задекларированных грузов составил 1367 тысяч тонн. По всем таможенным процедурам оформлено 58 719 деклараций.

В 2016 году внешнеэкономическую деятельность в Калужском регионе осуществляли 675 участников, из них 663 юридических лица и 12 физических лиц.