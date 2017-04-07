Украина в марте 2017 года добыла на 2,9% больше газа, чем за март 2016 года
Киев, 7 апреля, 2017, 12:34 — ИА Регнум.
Украина увеличила в марте 2017 года добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ПАО «Укргаздобыча», передает «Апостроф».
Согласно сообщению, в марте 2017 года «Укргаздобыча» извлекла 1,29 млрд куб. м газа, что на 2,9% больше, чем в марте 2016 года.
Как отмечают в пресс-службе, компания надеется увеличить добычу газа в 2017 году на 300−500 млн куб. м по сравнению с предыдущим годом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ноября 2015 года Украина официально отказалась покупать газ у России, однако, стала покупать его реверсом из Венгрии, Польши и Словакии.
Также вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина готова закупать газ у России.
Напомним, что на Украине тяжелая ситуация с объемами газа в подземных хранилищах газа (ПХГ). В 2016 году в ПХГ было закачено 14,7 млрд куб. м, что на 14%, чем в 2015 году.
Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский заявлял, что Украина находится в «очень сложном энергетическом положении», но Киев пойдет на «сокращение поставок внутри страны, на уменьшение температуры в батареях», но не на «котрактование с «Газпромом».
Помимо проблем с газом, Украина испытывает дефицит угольного топлива в связи с блокадой Донбасса. На данный момент уже прекратили работу четыре ТЭС, на складах которых запасы антрацита достигли критического уровня.