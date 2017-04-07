Киев, 7 апреля, 2017, 12:34 — ИА Регнум.



Gazprom.ru Добыча газа

Украина увеличила в марте 2017 года добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ПАО «Укргаздобыча», передает «Апостроф».

Согласно сообщению, в марте 2017 года «Укргаздобыча» извлекла 1,29 млрд куб. м газа, что на 2,9% больше, чем в марте 2016 года.

Как отмечают в пресс-службе, компания надеется увеличить добычу газа в 2017 году на 300−500 млн куб. м по сравнению с предыдущим годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ноября 2015 года Украина официально отказалась покупать газ у России, однако, стала покупать его реверсом из Венгрии, Польши и Словакии.

Также вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина готова закупать газ у России.

Напомним, что на Украине тяжелая ситуация с объемами газа в подземных хранилищах газа (ПХГ). В 2016 году в ПХГ было закачено 14,7 млрд куб. м, что на 14%, чем в 2015 году.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский заявлял, что Украина находится в «очень сложном энергетическом положении», но Киев пойдет на «сокращение поставок внутри страны, на уменьшение температуры в батареях», но не на «котрактование с «Газпромом».

Помимо проблем с газом, Украина испытывает дефицит угольного топлива в связи с блокадой Донбасса. На данный момент уже прекратили работу четыре ТЭС, на складах которых запасы антрацита достигли критического уровня.