Ярославль, 7 апреля, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Фонда капремонта Ярославской области, депутат облдумы Эльхан Мардалиев, считает конкурс фиктивным. В частности, он заметил, что двое из трех кандидатов не смогли собрать необходимый пакет документов.

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«Странно, когда люди с высшим образованием не могут собрать необходимый пакет документов, чтобы успешно пройти первый этап конкурса. У меня возникает вопрос: или слишком сложно собрать эти документы, или они не пытались их собирать вообще?», — заявил депутат в беседе с ИА REGNUM.

Речь идет о кандидатах Дмитрии Жевракове и Юрии Комарове, которые, таким образом, не смогли пройти дальше первого этапа конкурса. В следующий этап вышел исполняющий обязанности директора фонда Валерий Лещенко. Мардалиев замечает, что Лещенко и Жевраков имеют высшее экономическое образование, тогда как у Комарова — инженерное.

«По мне так строитель был бы на месте директора регионального оператора капремонта гораздо полезнее для дела, чем юрист или экономист», — отметил депутат.

Напомним, ранее Эльхан Мардалиев возмущался тем, что в правительстве Ярославской области ему отказались предоставить сведения о кандидатах на должность Фонда капремонта. Пост директора Фонда капремонта является вакантным с октября 2016 года, когда Олег Ненилин подал в отставку.