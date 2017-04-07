Тбилиси, 7 апреля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. На пятый месяц деятельности нового парламента Грузии президент Грузии Георгий Маргвелашвили видит стоящие перед страной серьезные проблемы, и одной из таких проблем называет полученное «Грузинской мечтой» конституционное большинство в парламенте. Об этом президент заявил 7 апреля, выступая с ежегодным отчетом в парламенте Грузии.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

«В ноябре прошлого года я обратился к новоизбранному парламенту. Тогда я говорил, что создание нового конституционного большинства создавало угрозу концентрации власти и в то же время давало возможность проведения смелых реформ и инициатив», — напомнил Маргвелашвили.

По его мнению, вероятная угроза стала серьезной проблемой, а динамика реформ на исходе пяти месяцев не впечатляет. Президент сожалеет, что правящая политическая сила практически отказалась от диалога и закрылась в самой себе. На этом фоне он приветствует решение парламентского большинства о проведении дебатов после слушания нынешнего отчета президента.

Георгий Маргвелашвили заверил депутатов, что он является президентом всех избирателей и стоит на службе каждого гражданина страны.

«Точно так же и вы, несмотря на вашу партийную принадлежность, все являетесь министрами и депутатами. Я ожидаю того времени, когда победившая сила начнет искать союзников, а не врагов. Так как верю, что самая большая амбиция, которую может иметь политик, — это объединение страны и общества», — заявил Маргвелашвили и призвал всех к диалогу и сотрудничеству.