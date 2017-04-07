Ярославль, 7 апреля, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Александр Кошлаков уходит в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правительстве региона.

фото департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка правительства Ярославской области Александр Кошлаков

По какой причине чиновник покидает свой пост, неизвестно. В беседе с ИА REGNUM он отказался комментировать свою отставку. Председатель комитета Ярославской областной думы по аграрной политике, экологии и природопользованию Алексей Окладников также воздержался от комментариев.

Александр Кошлаков возглавлял департамент АПК более трех лет. Он был назначен на свой пост в конце января 2014 года. Кто займет его место, пока неясно.

В конце сентября прошлого года на пост зампреда правительства Ярославской области, курирующего сферу АПК, был назначен выходец из Подмосковья Валерий Холодов.