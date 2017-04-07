Ташкент, 7 апреля, 2017, 12:22 — ИА Регнум.

Удар американских крылатых ракет по сирийской авиабазе является актом агрессии под надуманным предлогом. Об этом заявил 7 апреля журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Хочу подчеркнуть, что это, конечно, акт агрессии под надуманным предлогом», — сказал Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте.

Министр иностранных дел РФ сравнил ракетный удар 7 апреля с ситуацией 2003 года. Тогда без согласия Совета безопасности ООН произошло вторжение в Ирак военных США, Великобритании и ряда их союзников, напомнил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля США нанесли массированный ракетный удар по военному аэродрому сирийских ВВС «Шайрат» в провинции Хомс. С американских кораблей в Средиземном море было выпущено 59 ракет «Томагавк». По последним данным, жертвами ракетного удара стали 6 человек, сообщается о большом количестве раненых.

По мнению властей США, именно с базы «Шайрат» была осуществлена так называемая «химическая атака» в провинции Идлиб. Президент США Дональд Трамп, отдавший приказ о нанесении удара по сирийской авиабазе, назвал его «защитой национальных интересов».

7 апреля МИД России призвал Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание в связи с ракетными ударами США по авиабазе «Шайрат» в Сирии. В Москве подчеркнули, что, несомненно, ракетный удар США готовили заблаговременно, еще до инцидента в провинции Идлиб.

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