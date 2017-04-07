Москва, 7 апреля, 2017, 12:06 — ИА Регнум.



Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Удар США по авиабазе в Сирии наносит удар по российско-американским отношениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Было хорошо известно, что на этой базе находятся и российские военнослужащие, тем не менее удар был предпринят, и сейчас трудно даже представить, что произошло бы в мировой политике, если бы были жертвы среди российских военнослужащих. Слава Богу, их нет», — заявил Никонов.

В любом случае, говорит парламентарий, «это, безусловно, удар по российско-американским отношениям, от которых сейчас и так осталось не очень много».

Госдума намерена обратиться к ПАСЕ и ПА ОБСЕ в связи с авиударами США.