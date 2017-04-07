Ярославль, 7 апреля, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Ярославле при проведении инженерных работ в историческом центре города найдены фрагменты керамики и кованных работ, датированных примерно XVII—XVIII веком. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщил археолог Андрей Городецкий.

Фото Андрея Городецкого Место находки

Место находки — нижняя Которосльная набережная, между церковью Николы Рубленого и Спаса на Городу, рядом находится ресторан «Якорь». Там раньше размещалась Подзеленская башня Ярославского кремля. В этом месте находился древний въезд в Ярославль со стороны Ростова, Суздаля, Москвы

В этом месте начались инженерные работы и практикующий археолог Андрей Городецкий увидел в отвалах с десяток изделий, в основном, фрагменты керамики и кованных работ, датированных примерно XVII—XVIII веком. Они были просто выброшены в земляной отвал.

Практически весь исторический центр города является памятником археологии или объектом культурного наследия, где проводить инженерные или строительные работы можно лишь после проведенеия археологических раскопок. Но район нижней Которосльной набережной почему-то в охраняемую законом зону не попал. Несмотря на то, что там неоднократно находили предметы старины.

«Очень странно, что эту территорию не включают в охраняемую законом зону. Значит это кому-то нужно. Судя по расположению ямы, похоже, что это ресторан «Якорь» прокладывает дополнительные коммуникации. Я сфотографировал находки и отправил письмо в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, с требованием остановить работы, найти ответственного за них лицо, провести археологическую разведку», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Городецкий.

«Согласно законам, даже если место не является археологическим памятником, перед началом работ надо получить акт государственной историко-культурной экспертизы от департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Если чиновники не обладают информацией о этой территории, то там надо провести археологическую разведку. Но даже, если этого не было сделано, что уже является нарушением закона, то при обнаружении предметов старины, работы приостанавливаются и о находке сообщается специалистам», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член областного общества охраны памятников Иван Фролов.