Одесса, Украина, 7 апреля, 2017, 11:41 — ИА Регнум.



Григорий Котовский

Памятная доска советскому военному и политическому деятелю Григорию Котовскому была демонтирована в Одессе, передает «ТТ-Инфо».

Согласно сообщению, доска была снята в ходе «работ», проведенных людьми, назвавшимися работниками жилищно-коммунальной службы. «Коммунальщики», которых было семь человек, один — в камуфляже, при помощи автогена срезали доску и увезли, пишет издание.

Позже мэрия подтвердила, что демонтажем памятной доски занимались работники коммунальной службы, передает агентство. При этом в мэрии заявили, что памятная доска будет передана в один из музеев, отмечается в сообщении.

Это вторая попытка снятия доски, первая была произведена 4 апреля, но тогда деятельность «коммунальщиков» была остановлена полицией, которую вызвали местные жители.

Памятная доска Григорию Котовскому располагалась на доме, в котором в 1919 году жил советский военный, на улице Соборная.

Напомним, Григорий Иванович Котовский — советский герой, военный и политический деятель, участник Гражданской войны, кавалер трех орденов Красного Знамени. В честь Котовского был назван город Котовск в Одесской область, который в 2016 году был переименован в рамках декоммунизации в Подольск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после незаконного захвата власти на Украине националистами в «незалежной» начался интенсивный процесс так называемой декоммунизации. В рамках декоммунизации Киев начал переименовывать все названия улиц, городов, напоминающих, по мнению националистов, об СССР и России, а также демонтировать памятные доски и сносить памятники советским героям и политическим деятелям.

Декоммунизацию инициировал Украинский институт национальной памяти, восхваляющий Бандеру и Шухевича и обеляющий преступников из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за массовый геноцид поляков в 1943—1944 годах во время Волынской резни.