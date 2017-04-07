Курск, 7 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Животноводческие хозяйства Курской области должны за 2017 год произвести 298 тыс. тонн молока, сохранить численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий на уровне 151 тыс. животных, коров — на уровне 63,6 тыс. голов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такие задачи поставил губернатор Александр Михайлов. Он считает, что региону пора «подтянуть» молочное животноводство.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Александр Михайлов поставил перед животноводами и специалистами АПК задачу обеспечить рост валового производства молока и сохранения численности поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Для этого был разработан план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации ферм и комплексов молочного и мясного скотоводства в Курской области на 2017 год.

В третьем квартале 2017 года планируется ввести в эксплуатацию и заселить поголовьем молодых коров два объекта: в ООО «Луч» Мантуровского района на 1200 голов и ООО «Агрофирма «Озеро» Советского района на 300 голов. Завершается строительство первой очереди специализированной фермы по откорму и выращиванию молодняка молочных пород производственной мощностью 30 тыс. голов в ООО «Агрофирма «Благодатенская» Суджанского района. До 2020 года планируется построить еще две аналогичные площадки, доведя численность поголовья крупного рогатого скота до 90 тыс. голов. Запланировано строительство и модернизация животноводческих ферм в Рыльском, Дмитриевском, Глушковском районах.

В 2017 году сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства планируют купить более трех тысяч голов молодняка крупного рогатого скота, в том числе 1900 голов нетелей. До конца года это поголовье введут в основное стадо, что обеспечит рост валового производства молока.

Также в 2017 году ООО «Молочник» Большесолдатского района планирует получить статус племенного репродуктора по разведению чистопородного скота голштинской породы.

По данным областной администрации, за четыре предыдущих года реализации ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров и развитие животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» грантовую поддержку в общей сумме более 127 млн рублей получили 117 крестьянских фермерских хозяйств: 87 начинающих фермеров и 30 семейных животноводческих ферм. За счет средств грантов и собственных приобретено более 3000 голов крупного рогатого скота и создано около 120 новых рабочих мест.

В 2016 году животноводческие предприятия получили в виде субсидий более 3,8 млрд рублей — из федерального и областного бюджетов.

Для обмена опытом комитет АПК организует семинары-совещания, участники которых могут изучить опыт передовых хозяйств в сохранении численности поголовья коров, увеличении надоя молока, а также применение современных технологий кормления, содержания, позволяющих реализовывать генетический потенциал животных.