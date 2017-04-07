Москва, 7 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум.



Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного Москвой и Вашингтоном, приостановлено российской стороной, сообщили 7 апреля в пресс-службе МИД РФ.

«Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США», — сообщили в пресс-службе.

Решение Москвы вызвано действиями американской стороны в Сирии — ракетным обстрелом сирийских правительственных войск. При этом предлогом для агрессии против Сирии послужили обвинения США в адрес Дамаска в якобы имевшем место применении химического оружия.

«Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом», — говорится в сообщении российского министерства.

МИД РФ подчеркивает, что США уже тем нарушают международное право, что их военнослужащие ведут боевые действия в Сирии без согласования с Дамаском и без решения Совета Безопасности ООН.

Апелляция Вашингтона к тому, что США борются с терроризмом на сирийской земле, теперь, после ракетного обстрела, не может быть принята, ведь американская сторона нарушает суверенность Сирии.

«Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения», — говорится в сообщении.

Напомним, США ударили по сирийским позициям в Хомсе 59 ракетами с военных судов. Погибли пять военнослужащих сирийских правительственных войск, семь человек ранены.