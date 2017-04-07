Гонконг, Китай, 7 апреля, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Сегодня 7 апреля известному актеру, сценаристу, режиссеру и продюсеру исполняется 63 года.

Firdaus Latif Джеки Чан

«Ещё на один год старше, но не взрослее. Благодарю всех друзей и поклонников за поздравления и пожелания, я вас обожаю», — написал Джеки Чан на своей странице в Weibo после получения первых поздравлений от поклонников.

Актер родился в Гонконге 7 апреля 1954 года, имя которое ему дали при рождении — Фан Син Лун. Он родился в бедной семье, у его родителей не было денег даже на то, чтобы оплатить принятие родов у матери. Впоследствии семья переехала в Австралию, родители работали там в американском посольстве. В 6 лет они решили отправить сына на обучение в школу китайской оперы, где помимо пения обучали еще боевым искусствам, танцам, акробатике и актерскому мастерству, благодаря этому свою первую роль в кино Джеки Чан получил уже в 8 лет. На момент когда ему было 10 лет количество фильмов, в которых он снялся, приближалось уже к 25.

Профессий Джеки Чан за свою жизнь получил настолько много, что иногда возникает проблема с тем, как его представлять. Помимо всех его умений он имеет немало официальных статусов, например — он является кавалером ордена Британской империи и послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2016 году Джеки Чан получил «Оскара» за вклад в киноискусство.

Напомним, 8 мая 2017 года в России выходит в прокат фильм Джеки Чана «Доспехи бога: В поисках сокровищ», оригинальное название «Кунг-фу йога».