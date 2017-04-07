Москва, 7 апреля, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро резко выросли к рублю на новостях о ракетном ударе ВС США по сирийскому аэродрому «Шайрат», свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

На открытии торгов рубль упал к доллару США почти на 50 копеек. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,8525−57,075 рубля. К первой минуте торгов американская валюта подорожала на 48,25 копейки — до 56,88 рубля.

По состоянию на 10:59 мск, доллар торгуется по 56,9225 рубля, рост составил 52,5 копейки к предыдущему закрытию. Евро к этому времени вырос на 54 копейки — до 60,555 рубля.

Максимум по американской валюте в первый час торгов составлял 57,075 рубля, по европейской — 60,8 рубля.

По мнению экспертов, рубль реагирует на дестабилизацию общей ситуации в мире, которая делает дальнейшие взаимоотношения России и США в урегулировании сирийского кризиса неопределенными.

После ракетной атаки США по Сирии выросли и цены на нефть: июньский фьючерсов на нефть Brent подорожал к 10:01 МСК на 1,24% — до $55,57 за баррель. Майский фьючерс на нефть WTI вырос на 1,39% — до $52,42 за баррель.