Москва, 7 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Административные наказания за картельные соглашения усиливаются, при этом размер административной ответственности по ряду других нарушений антимонопольного законодательства снижается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ был разработан на основании статистики ФАС, которая свидетельствует о том, что в России существует тенденция по снижению общего количества дел о нарушении антимонопольного законодательства. По мнению правительства, меры для пресечения картелей должны быть усилены, при этом для пресечения других иных антиконкурентных cоглашений они могут быть смягчены.

За соглашения в виде картеля устанавливается наибольший размер административной ответственности в виде штрафа. Для должностных лиц он составит от 40 до 50 тыс. рублей либо должностному лицу грозит дисквалификация на срок от 1 до 3 лет. Для юрлиц — штраф от 3 до 15% размера выручки правонарушителя от реализации товара, работы или услуги, на рынке которого совершено административное правонарушение, либо суммы расходов на приобретение товара, на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 100 тыс. рублей. Принятые нормы повышают нижние границы ответственности по этому правонарушению.

Для соглашений, которые приводят к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, а также для соглашений между организаторами и заказчиками, с одной стороны, и участниками этих торгов — с другой стороны, установлена административная ответственность в виде штрафа. Для должностных лиц он составит от 20 до 50 тыс. рублей либо им грозит дисквалификация на срок до 3 лет, для юрлиц — штраф в размере от 0,1 до ½ начальной стоимости предмета торгов, но не более 1/25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров и не менее 100 тыс. рублей.

Для «вертикальных» соглашений административная ответственность снижается. За такое правонарушение устанавливается административная ответственность для должностных лиц в виде штрафа от 15 до 30 тыс. рублей либо им грозит дисквалификация на срок до 1 года, а для юрлиц — штрафа в размере от 1 до 5% размера выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено административное правонарушение, либо суммы расходов на приобретение соответствующего товара, но не менее 100 тыс. рублей.

В отношении такого правонарушения, как недопустимая в соответствии с антимонопольным законодательством координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, устанавливается административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц административная ответственность установлена в виде штрафа от 40 до 50 тыс. рублей и дисквалификации на срок до 3 лет, для юрлиц — в виде штрафа от 1 до 5 млн рублей.

Закон позволит создать «более гибкую, соответствующую характеру и степени общественной опасности конкретных видов нарушений систему мер административной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий и координацию экономической деятельности», — отмечается в заключении комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. «Российская экономика сегодня монополизирована, рынок захвачен отдельными компаниями, и расплачивается за это потребитель. Закон очень важный и нужный, но всех проблем, связанных с монополизацией экономики, он не решит, нам еще предстоит вернуться к этому вопросу», — подчеркнул депутат от фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.