Санкт-Петербург, 7 апреля, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Панихида по скончавшемуся сенатору Вадиму Тюльпанову прошла 7 апреля в парламенте Петербурга, который он возглавлял во время третьего и четвертого созывов, передает корреспондент ИА REGNUM. Церемонию организовали в центре северной столицы в ротонде Мариинского дворца, колонны которой обернули черной траурной лентой.

Карина Саввина ИА REGNUM Прощание с Вадимом Тюльпановым

Почтить память усопшего прибыли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернаторы Петербурга — Георгий Полтавченко, Ленобласти — Александр Дрозденко, Ненецкого автономного округа — Игорь Кошин, депутаты Государственной думы, включая Артура Чилингарова, Олега Нилова, Сергея Неверова, Виталия Милонова, депутаты городского парламента нынешнего и предыдущих созывов. Присутствовали родные Вадима Тюльпанова, включая его дочь Милану и ее мужа, футболиста Александра Кержакова.

Георгий Полтавченко назвал Тюльпанова не просто ярким политиком, но очень светлым человеком. Игорь Кошин сказал, что благодарен за то короткое время, что им пришлось поработать вместе с сенатором. Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров назвал Вадима Тюльпанова не просто патриотом, но другом.

«Своими уникальными качествами он закладывал традиции, присущие современным депутатам. Он был человек широкой русской души и всегда трепетно и бережно относился к людям», — сказал Макаров.

Для Валентины Матвиенко, которая была губернатором Петербурга, когда в ЗакСе председательствовал Тюльпанов, а затем работала с ним бок о бок в Совете Федерации, уход Вадима Тюльпанова стал «огромной личной потерей».

«Он был не только моим коллегой, но и настоящим товарищем. Восемь лет в самое трудное время мы работали вместе в Петербурге, и я всегда чувствовала его надежное плечо. Не было ни минуты, чтобы я усомнилась в его преданности и надежности. Он был ярким политиком, небезразличным, имел свое мнение, которое порой расходилось с мнением большинства, но он не боялся его отстаивать», — сказала Матвиенко.

Свои телеграммы с соболезнованиями прислали премьер-министр Дмитрий Медведев, а также главы многих дипломатических ведомств.

На гражданскую панихиду пришли не только политики и коллеги Вадима Тюльпанова по парламентской деятельности, но и деятели культуры, например, директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров.

После минуты молчания пришедшие возложили цветы к гробу. Сегодня, 7 апреля, в 13:00 в Церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря состоится отпевание. Вадима Тюльпанова похоронят на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов скончался вечером 4 апреля в Кировском районе Санкт-Петербурга. Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца.