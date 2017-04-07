Осташков, Тверская область, 7 апреля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Большое количество нефтепродуктов могло попасть в воды озера Селигер, которое является одним из туристических символов Тверской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора, загрязнение стало последствием зимы — неизвестные складировали грязный снег прямо на льду озера.

Игорь Грабарь. Последний снег. 1931

Специалисты Росприроднадзора обнаружили завалы грязного снега на льду Селигера буквально накануне схода ледяного покрова с водоемов региона. Загрязненный снег складировался возле деревни Никола-Рожок Ботовского сельского поселения Осташковского района.

Как было установлено по результатам лабораторных исследований отобранных образцов снега, уровень содержание в них нефтепродуктов значительно превышает допустимую норму.

Управлением Росприроднадзора в отношении пока неустановленного лица возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ («Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов, содержащих природные лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, местам туризма, спорта и массового отдыха»).

Сейчас сотрудники управления устанавливают, какая именно организация свозила снег на лед озера.

Отметим, что в начале апреля в местных СМИ появилась информация о том, что в Осташкове местный пансионат сбрасывает нечистоты в Селигер. Нарушения были выявлены еще летом прошлого года, но ничего не изменилось. Сейчас прокуратура направила иск в суд к пансионату.

Селигер — уникальный водоем ледникового происхождения, расположен на территории Тверской и Новгородской областей, и представляет собой цепочку озер длинной около 100 км, связанных между собой узкими протоками. Площадь всего бассейна составляет 2275 кв. км.

Места вблизи Селигера являются крайне привлекательными для туристов — из-за живописности. Здесь расположены многочисленные пансионаты и базы отдыха. Озеро привлекает и паломников — озере, на острове Столобный, расположен монастырь Нилова Пустынь, основанный в честь Нила Столобенского (в этом году будет широко отмечаться 350-летие обретения мощей преподобного Нила Столобенского).