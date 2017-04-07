Лондон, 7 апреля, 2017, 11:09 — ИА Регнум.



webandi Мясо

Каннибалы древности не могли употреблять сородичей в пищу исключительно ради насыщения. Так считает британский палеонтолог Джеймс Коул, определивший пищевую ценность человеческого мяса, статья о его исследовании опубликована в журнале Scientific Reports.

На сегодняшний день каннибализм практикуется у ряда племен, в частности в Новой Гвинее. Однако современные людоеды употребляют мясо, мозг и другие ткани не потому, что голодают, а ради следования ритуалам.

Коул предположил, что неандертальцы и, возможно, кроманьонцы тоже ели себе подобных лишь в ритуальных целях. Ученый взял образцы тканей у четырех добровольцев и определил содержание в них белков, жиров и углеводов. Затем он сравнил пищевую ценность человеческого мяса с мясом тех животных, останки которых были найдены в пещерах каннибалов.

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Как оказалось, человеческое мясо гораздо менее питательно, чем другие «блюда» неандертальца. Так, мясо взрослого мужчины соответствует примерно 32 тыс. калорий. Этого достаточно для пропитания таких животных, как бобр, косуля или барсук.

Однако охотник, употреблявший в пищу мясо кабанов, быков, диких лошадей и других крупных животных, получал от 200 тыс. до 980 тыс. килокалорий. Мясо мамонтов оказалось в 100 раз питательнее, чем мясо человека. Так, питаясь одним мамонтом, быком или шерстистым носорогом, племя из 25 неандертальцев могло жить от 10 дней до месяца.

По мнению ученого, неандертальцы практиковали каннибализм все же из ритуальных или социальных соображений. Возможно, они могли поедать соплеменников и в том случае, если не обращали внимания на источник мяса. Тогда они могли съесть погибших или умерших сородичей.

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