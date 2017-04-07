Чарлстон, США, 7 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне (США), уступив в третьем круге представительнице России Дарьи Касаткиной. Встреча, которая продолжалась более 2-х часов, завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 0:6.

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В следующем раунде Касаткина встретится на корте с румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, которая ранее обыграла представительницу Австралии Саманту Стосур (7:5, 6:3).

Напомним, призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет более $700 тыс.

Теннис. Чарльстон (США). 3-й круг

Дарья Касаткина (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:3 4:6 6:0.

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