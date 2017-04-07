Якутск, 7 апреля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Парламентарии Якутии не согласны с намерением министерства транспорта РФ сократить расходы на республиканские авиаперевозки, а также объёмы перевозимых грузов и пассажиров по подпрограмме «Воздушный транспорт». По данным председателя комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктора Фёдорова, все индикаторы подпрограммы (авиаподвижность, количество перевезённых пассажиров, число социально значимых рейсов и грузооборот) на 2019 год запланированы на 60−70% от тех, которые были в 2011 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Запланировано снижение перевозок пассажиров, грузов и субсидирования авиаперевозок, — пояснил депутат. — Оказалось, что подпрограмму корректировали 4 раза и, как нерадивые ученики, подгоняли индикаторы под фактическое исполнение. Приняли решение — рекомендовать откорректировать подпрограмму и включить раздел по развитию малой авиации».

Так, авиаподвижность пассажирокилометров на одного жителя планировалась на уровне 4 213, но после четырёх корректировок эта цифра снижена до 3 003. Показатель перевозки пассажиров в 2011 году составлял 1,5 млн человек, сейчас — 1,3 млн человек; перевозка по социально значимым рейсам — 24 тыс. в 2011 году и 22 тыс. по итогам корректировки 2015 года; в 2011 году грузооборот составил 85 млн тонн, в декабре 2016 года — 79 млн тонн.

Виктор Фёдоров напомнил, что эти данные противоречат одной из основных задач подпрограммы — увеличение транспортной подвижности. Депутат также сообщил, что с 1989 года транспортная мобильность на воздушном транспорте населения Якутии сократилась на местных авиалиниях в 5 раз, а на внутрирайонных перевозках — в 25. Кроме того, транспортная мобильность на воздушном транспорте населения республики в три раза ниже, чем в целом по РФ.

Виктор Фёдоров сравнил ситуацию в Якутии с тем, как работают авиаперевозки в американском штате Аляска, где транспортная подвижность населения в 8 раз выше, чем во всех других штатах США.

«Сравниваю с Аляской, потому как регионы схожи по климатическим условиям, хотя Аляска в два раза меньше по площади. В Аляске 738 тысяч населения, то есть регионы вполне сопоставимы по населению. Штат малой авиации на Аляске составляет 12 тысяч самолётов, 255 сертифицированных аэропортов, 1 200 посадочных площадок, 271 авиакомпания, из них только 5 крупных, остальные являются частными. Средний налёт в летние месяцы малой авиации доходит до 400 час в месяц, зимой 100 час в месяц. Для сравнения, наши «Пилатус» и «Тундра-даймонд» летают по 200 час в год. На Аляске создано 47 тыс. рабочих мест в малой авиации. Вывод — с учётом особенностей нашего региона транспортную подвижность можно увеличить, развивая малую авиацию», — цитировала депутата пресс-служба Госсобрания Якутии.

В связи с этим в республике намерены разработать собственную концепцию развития малой авиации на базе авиакомпаний «Полярные авиалинии» или «Якутия». Для начала достаточно будет выделить одной из них 200 млн рублей на приобретение техники, уверен Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам депутата республики Гаврила Парахина региональные авиаперевозки в Якутии хоть и субсидируются, но там даётся очень мало мест.

«Летать за 20 тыс. рублей в одну сторону очень тяжело. Надо развивать небольшие, шестиместные самолёты, которые стоят недорого, но очень качественные. А пока у нас связь самолётом доступна в плане местности, но не доступна в плане финансов», — подчёркивал парламентарий.

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