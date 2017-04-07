Москва, 7 апреля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Бомбардировка базы — это вызов системе международного права. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»)

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

«Бомбардировка аэропорта в Сирии — это вызов всей системе международного права, и на него должен реагировать весь мир», — уверен парламентарий. «Россия сегодня настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН», — заявил Толстой.

Удар по базе в Сирии нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.