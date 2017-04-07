Екатеринбург, 7 апреля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге раскритиковали инициативу тележурналиста Владимира Познера легализовать наркотические вещества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dmitry Rozhkov Владимир Познер

Напомним, с таким предложением Познер выступил в Воронеже на творческом вечере. Он заявил, что нарковещества можно легализовать для того, чтобы покупать их не у наркоторговцев, а в аптеке. «В тот момент, когда наркотик становится легальным, то есть продается в аптеке, все, криминал кончается», — заверил тележурналист. На Урале не разделили оптимизма Познера и очень резко отозвались о его инициативе. Прежний глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман расценил его заявление как информационный вброс. «Думаю, что власть озадачена последними событиями, и через него вбросили тему и пытаются нащупать контакт с молодыми», — заявил он на своей странице в Facebook.

«Ну, старость не всегда приходит вместе с мудростью и первая мысль была: «Внукам своим легализуй, добрый дедушка», — сообщил он о своих впечатлениях после этой новости. В то же время Ройзман выразил надежду на то, что власти достаточно трезвых людей и эта инициатива не пройдёт.

Негативно и эмоционально о предложении Познера отозвался нынешний руководитель фонда Андрей Кабанов, который, как считают наблюдатели, уже несколько лет по разные стороны баррикад с Ройзманом. Своё эмоциональное обращение он распространил на видео и попросил считать его заявлением в полицию. А бывший исполнительный директор фонда Евгений Малёнкин предположил, что предложение Познера отражает настроение «большинства из либеральной тусовки». Он также высказался против легализации нарковеществ. Отметим, некоторые уральцы всё же приветствуют данное предложение. Но очень многие напоминают, что алкоголь сейчас разрешён. При этом преступления, связанные с ним, и отравления граждан суррогатами, никуда не делись. По их мнению, легализация нарковеществ не приведёт к концу наркомафии.