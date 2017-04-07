Киев, 7 апреля, 2017, 10:30 — ИА Регнум.

В Донбассе не стихают спорадические обстрелы с применением минометов калибра 82 и 120 мм, танков, гранатометов и всего спектра стрелкового вооружения. Наиболее интенсивные бои идут под Авдеевкой (под контролем ВСУ, Донецкое направление). Об этом на брифингах 6 апреля заявили заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военные силы

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что всего за прошедшие сутки ВСУ 47 раз нарушили режим прекращения огня.

«Из них: на Горловском направлении — четыре раза, на Донецком направлении — 32 раза и на Мариупольском направлении — 11 раз. Огонь по территории республики противник вел из запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии калибра 122 мм, танков и минометов», — сказал он.

Представитель Донецка сообщил, что разведкой ДНР зафиксировано стягивание артиллерии ВСУ к линии соприкосновения.

«В район населенного пункта Новогнатовка, 7 км от линии соприкосновения, прибыла батарея 122-мм САУ «Гвоздика», а в районы населенных пунктов Новолуганское и Богдановка, 3 и 4 км от линии соприкосновения, позиции ВСУ усилили два взвода 120-мм минометов», — уточнил Басурин.

По его словам, на линии фронта в Донбассе Украина увеличила численность иностранных инструкторов.

«За последнее время отмечено прибытие в зону «АТО» групп наемников от 30 до 40 человек в каждой, в частности в населенные пункты Марьинка, Богдановка и Березовое. Целью наемников является осуществление провокаций в отношении ВС ДНР и активное вовлечение ВСУ в новый виток боевых действий. Приезд натовских генералов в зону «АТО» 4 апреля наглядно продемонстрировал важность для стран Запада продолжать конфликт военными средствами, так как для них Донбасс стал полигоном, на котором можно не только испытывать новые образцы вооружения, но и проводить тренировки личного состава в боевой обстановке с применением психотропных препаратов», — пояснил Басурин.

6 апреля на полигоне под Шахтерском прошли масштабные сборы призывников и резервистов ДНР (до 27 тыс человек). В мероприятии приняли участие министр обороны ДНР Владимир Кононов, Главнокомандующий армии ДНР, глава ДНР Александр Захарченко, заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Басурин и другие.

В то же время Министерство госбезопасности ДНР сообщило о росте числа ложных сообщений о терактах. За год зафиксировано 10 подобных звонков.

«Министерство государственной безопасности и МВД ДНР предупреждают об участившихся случаях ложных сообщений о планируемых актах терроризма. С начала 2017 года зафиксировано более 10 сообщений», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как заявили в ведомстве, цель таких сообщений — «отвлечение внимания, сил и средств силовых структур от реальных угроз». В ведомстве добавили, что по подозрению в передаче ложных сообщений о готовящихся терактах недавно был задержан сотрудник компании «Вода Донбасса».

Спикер Народной милиции ЛНР Марочко, в свою очередь, отметил, что киевские силовики выпустили по позициям ЛНР более 20 боеприпасов в результате двух нарушений режима тишины. «Всего по территории республики было выпущено более 20 гранат», — сказал Марочко.

По его словам, в Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб один солдат ВСУ, его сослуживец получил ранения.

«4 апреля в результате неосторожного обращения с оружием один военнослужащий из состава 54-й бригады погиб, один получил ранения. Также во время перемещения автомобиля ЗИЛ-131, принадлежавшего взводу управления первого гаубичного артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады, произошел его подрыв в районе населенного пункта Троицкое на своих же минных полях. В результате подрыва получил ранения водитель автомобиля рядовой Нагачевский Борис Николаевич, 1966 года рождения. При этом автомобиль восстановлению не подлежит», — рассказал Марочко.

В свою очередь, 6 апреля спикер пресс-центра штаба «АТО» Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб. Двое военных получили ранения в Авдеевке — в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.

По его словам, на Донецком направлении неспокойно было в Зайцево, Авдеевке и Песках, где ВС ДНР активно применяли легкое вооружение, в том числе и снайперские винтовки — в районе донецкого аэропорта. В Авдеевке боевые действия с перерывами продолжались более восьми часов.

Он сообщил, что на Луганском направлении войска ЛНР нарушили режим прекращения огня три раза: после двух часов ночи выпустили три мины в направлении украинских позиций в селе Сизое Станично-Луганского района. Днем открыли огонь из стрелкового оружия по окрестностям самой Станицы Луганской, вечером нарушили режим тишины в Новоалександровке, проведя кратковременный гранатометный обстрел украинских позиций.

Мотузяник отметил, что на Мариупольском направлении в Красногоровке войска ДНР обстреляли украинские позиции из минометов. В районе Докучаевска стреляли снайперы ДНР. «Всего на Мариупольском направлении состоялось 19 обстрелов», — подытожил полковник Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко обвинил ВСУ в срыве процесса разведения сил и средств на участке фронта в районе Станицы Луганской (под контролем ВСУ).

«На сегодня подразделения Народной милиции ЛНР были готовы к разведению сил и средств, но по вине украинской стороны разведение в очередной раз не состоялось», — рассказал Филипоненко.

В то же время спикер НМ ЛНР Марочко отметил, что украинская сторона сфальсифицировала обстрелы со стороны ДНР, чтобы заблокировать разведение сил в районе Станицы Луганской.

«Тот обстрел, который подает украинская сторона, почему-то не проходит в (отчетах — ИА REGNUM ) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, и это просто идет фальсификация фактов. Не подтверждается этот обстрел ни Совместным центром контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), который работает здесь, ни СММ ОБСЕ, которая работает на обеих сторонах», — сказал Марочко.

При этом Марочко заверил, что НМ ЛНР по-прежнему готова выполнить решение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и отвести войска от района Станицы Луганской.

«Мы и сейчас по-прежнему готовы выполнить условия рамочного соглашения и надеемся, что украинская сторона все же наберется смелости и выполнит взятые на себя обязательства по отводу своих сил и средств», — добавил он.

Напомним, 29 марта 2017 года в Минске на заседании контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе стороны согласовали установление в Донбассе очередного режима прекращения огня с 1 апреля. Также стороны договорились 6 апреля отвести вооружения от Станицы Луганской.