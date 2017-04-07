Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Версия о совершении теракта у здания гимназии №5 в Ростове-на-Дону не подтвердилась. Следователи также опровергли информацию о якобы найденных в городе-миллионнике самодельных взрывных устройствах, замаскированных под фонарики. Ее 6 апреля распространили местные интернет-издания. Как прокомментировали ИА REGNUM в региональном следкоме 7 апреля, эта информация не соответствует действительности.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Улица Пушкинская в Ростове-на-Дону

В частности, анонимный источник информировал об обнаружении самодельных устройств на улицах Береговой и Пушкинской в Ростове-на-Дону. «Обнаруженные фонарики были исследованы и установлено, что они не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли», — отметили в ведомстве.

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Напомним, взрыв возле школы был преступлением на почве бытового конфликта. Соответствующее заявление сделали в Национальном антитеррористическом комитете. Злоумышленник, изготовивший и подбросивший взрывное устройство, задержан.

6 апреля около 7:00 у гимназии №5 сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Пострадал от взрыва 46-летний Дмитрий Колесник, который включил его. Поражающих элементов в фонарике не было, но в результате взрыва у мужчины ампутирована правая кисть, оторваны пальцы на левой кисти. Также горожанин ранен в живот. В тяжелом состоянии он был доставлен в БСМП Ростова-на-Дону. Его жизни ничего не угрожает.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городах и районах донского региона усилены меры безопасности. Жителей области настоятельно просят не поднимать с земли предметы.