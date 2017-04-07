Москва, 7 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Госдума может обратиться к парламентам Европы в связи с авиаударом США по Сирии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

«Не исключаю, что мы сегодня эту тему будем обсуждать и обращаться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы», — заявил Володин.

Европейские страны должны понимать, что все, что делают сейчас США, нанося удары по Сирии, «может очень плохо аукнуться в отношении всех нас, европейских стран», отметил спикер Госдумы.

«Надо исходить из того, что эти авиаудары нанесены по суверенному государству — члену ООН, и это акт агрессии со стороны США, причем агрессии по абсолютно надуманным предлогам», — заявил журналистам Володин.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.