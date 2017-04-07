Донецк, 7 апреля, 2017, 10:08 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Режим тишины

За прошедшие сутки украинские войска два раза нарушили режим тишины в ЛНР, одна мирная жительница пострадала от обстрелов в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили два раза режим тишины. Украинская армия обстреляла села Веселогоровка и Санжаровка из автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, одна мирная жительница ранена в результате обстрелов ВСУ, всего украинские силовики нарушили режим тишины 46 раз. Под огнем оказались 20 населенных пунктов.

От артиллерийского обстрела украинскими силовиками населенного пункта Шевченко пострадала мирная жительница 1994 года рождения. На данный момент девушка прооперирована и находится в больнице.

По данным другой стороны, пять украинских силовиков получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 48 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Красногоровки, Водяного, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Широкино, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Песков, шахты Бутовка, Троицкого, Новозвановки, Верхнеторецкого, Крымского, Станицы Луганской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный конфликт на востоке Украины начался после того, как Киев послал в 2014 году регулярную армию в Донбасс для подавления протестов мирных жителей.

Протесты русскоязычного населения Донбасса начались после притеснений, которые стала осуществлять новая киевская власть, возглавившая «незалежную» в результате госпереворота в 2014 году. Украинские националисты последовательно стали уничтожать любые остатки русской культуры и памяти об СССР, а также продолжили заниматься фальсификацией истории.

Так, Украинский институт национальной памяти объявил о так называемой декоммунизации, призванной не только переименовать все советские топонимы, но и стереть историческую память о победе СССР в Великой Отечественной войне.