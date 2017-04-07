Москва, 7 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Торги по нефти 6 апреля завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть марки Brent выросла на 1,53%, до $54,85. Нефть дорожала в течение всей торговой сессии. Покупатели вернули понесённые потери за среду без усилий.

drpepperscott230 Нефть

Сегодня, 7 апреля, баррель Brent стоит $55,51 против азиатского максимума $56,05. Нефть подорожала из-за повышенного спроса на защитные активы после сообщений о ракетном ударе по Сирии, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Геополитические риски вышли на первый план.

Штаты выпустили по Сирии около 60 ракет. В своем обращении Дональд Трамп заявил, что у него нет сомнений в том, что химическую атаку в Идлибе провела армии Сирии. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу же начали наступление в провинции Хомс, сообщает Al-Masdar.

Совпадение это или нет? Скорее всего, нет. Непрямая поддержка боевиков. Госдеп США будет утверждать, что США борется с терроризмом и пресекает распространение химического оружия.

Отчеты по запасам нефти в США вышли в первой половине недели. Цена на Brent повышалась до отметки $56,05 за баррель. Сейчас ей ничего не мешает вернуться к отметке $57,40 в течение двух торговых дней.

Помимо геополитики 7 апреля внимание трейдеров сосредоточено на публикации обзора по американскому рынку труда за март и появлении новостей со встречи президентов США и Китая.