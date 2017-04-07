Рим, 7 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум.



Kremlun.ru Башар Асад

Спустя несколько дней после трагедии в Идлибе невозможно найти ни одного аналитика, репортера, политика среди тех, кто пытается действительно понять, что произошло в Сирии, никто не в состоянии ответить на вопрос: «Почему?»

Обозреватель газеты Il Giornale Джампаоло Росси предлагает читателю поразмышлять и ответить на ряд вопросов. Почему Асад решил провести химическую бомбардировку почти в финальной стадии уже выигранной войны, и в тот день, когда в Брюсселе открылась международная конференция на тему будущего Сирии (и его тоже)?

Почему он сделал это через несколько дней после получения сообщения от администрации Трампа (через Никки Хейли, посла в ООН) о том, что убрать его (Асада) «больше не является приоритетом США»?

Почему сирийский режим так неуклюже и несвоевременно выбрал для нападения применение химического оружия в нарушение соглашения, подписанного в 2013 году в Женеве под эгидой США и России, что привело к эффективному уничтожению всего химического арсенала (как был признано ООН), и это соглашение не нарушалось в последние годы даже в самые горячие периоды войны?

Зачем Асаду делать это, зная, какую реакцию это вызовет у международного сообщества, что это поставит в трудное положение российского союзника, возродит раскол в арабском мире, вызывая справедливую реакцию между сирийцами, которые в подавляющем большинстве считают сегодня Асада спасителем Сирии против террористической оккупации исламских наемников?

Единственный ответ, который сейчас тиражируется в средствах массовой информации, Джампаоло Росси называет самым глупым и смешным, потому что он четко вписывается в западное повествование борьбы добра со злом, потому что Асад — диктатор! «Таким образом, вы знаете, что диктаторы убивают своих людей, они делают это просто так или из-за мести. Не может быть никакого другого объяснения, если мотивы не найдены», — утверждает журналист и продолжает: «Химические бомбы нужны, чтобы уничтожить население, а не для военных целей. Использовать химическое оружие, чтобы уничтожить оружейный завод — это не преступление, это просто глупо».

На страницах газеты La Stampa Джузеппе Какки выражает те же сомнения. Но он идет дальше. Он вспоминает бомбардировку рынка в Сараево, которая привела к вмешательству НАТО против Сербии.

«А если ужас Идлиб служит только для этого? Для создания казуса Белли для прямого вмешательства?» — вновь спрашивает автор статьи и выражает уверенность в том, что скорее всего, Асад был далек от свершения такого необдуманного поступка, этого хотели его враги: «умеренные мятежники Аль-Каиды, и основная страна, которая поддерживает и финансирует их: Саудовская Аравия; или та, которая стремится завладеть частями Сирии, а именно — Турция».

Согласно мнению журналиста, учитывая вышеизложенное, сирийская и русская версия событий становится не только искусственной правдой, чтобы скрыть доказательства того, что произошло. Химикаты не сошли с небес, а химический выброс произошел внутри завода, который бомбили сами повстанцы. В то же время среди западных медиа произошёл запланированный разрушительный эффект, который служит для того, чтобы война велась с помощью эмоционального оружия, часто более мощного, чем реальное.

Росси заявляет: «В современной войне химическое оружие не имеет никакой военной полезности; но имеет большую полезность для СМИ».

Автор возмущен тем, как слепо весь мир смотрит только на «пунктуальные белые каски бесстрашных спасателей, связанных с группами Аль-Каиды, которые распространяют изображения и видео, перемешанные с настоящими изображениям мертвых детей в садисткой и инструментальной игре ужаса, которая сочетает в себе правду и ложь».

Автору непонятно, почему сирийский наблюдательный совет по правам человека, «филиал британской секретной службы» (так в тексте — прим. ИА REGNUM ), является единственным приоритетным источником для западных СМИ при объяснениях того, что произошло в Идлибе.

Сирийский режим не представлял себе такие последствия такой атаки?

Обозреватель Il Giornale отмечает, что Асад хорошо знает, что война в Сирии уже не сирийская, но мировая война. Что все то, что там происходит, имеет международные отклики в тысячи раз больше по сравнению с тем, что происходит в других войнах.

«Массовое убийство в Идлибе повернет вспять сирийскую войну и отбросит ее обратно в 2013 год», — утверждает автор в конце статьи. Первый пример и первый политический эффект — изменение позиции Соединенных Штатов. Дональд Трамп заявил, что нападение на детей оказало на него большое влияние. «Мы зашли далеко за пределы красной линии», как отмечает Росси, это явная ссылка на ультиматум, который в 2013 году Обама поставил перед Асадом, чтобы предотвратить вступление в войну Америки против него.