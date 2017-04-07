Вашингтон, 7 апреля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Участники закрытой для прессы конференции заявили, что о скором выходе соответствующего распоряжения главы государства сообщил министр внутренних дел Райан Зинке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Таким образом, Трамп собирается отменить указ предыдущего президента США Барака Обамы о запрете разработки новых нефтегазовых месторождений в государственных водах в Атлантическом океане и Арктике.

Подробностей указа президента США не приводится. Представители отрасли отмечают, что после его выхода МВД придется внести изменения в утвержденный Обамой пятилетний план торгов по нефтегазовым участкам в стране.

По мнению экологов, отмена бессрочного запрета Обамы на сдачу участков в Арктике и Атлантическом океане будет оспорена в суде. Ранее они об этом также заявляли.

Директива Обамы вышла в конце 2016 года. Документом запрещена разработка новых нефтегазовых месторождений в водах близ Аляски в Чукотском море, море Бофорта, а также в части Атлантического океана от Новой Англии до Чесапикского залива.