Барнаул, 7 апреля, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Алтайские спасатели уже оценили возможности техники, которую привели с собой на днях сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России, прибывшие в регион для оказания помощи в прохождении паводка. Моторные лодки, беспилотные летательные аппараты, катер на воздушной подушке «Хивус-10» и различное инженерное оборудование оказалось как нельзя кстати. Такой вывод можно сделать из официального сообщения ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, опубликованного сегодня, 7 апреля.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Катер на воздушной подушке «Хивус-10» помогает в борьбе с паводком алтайским спасателям

«Хивус-10 может эвакуировать до 10 человек, либо до 1 тонны груза. Развивает скорость по воде 60−80 км/ч, а по льду до 90 км/ч. Стоит отметить, что такое же судно на воздушной подушке в сильнейшее наводнение в 2014 году оказывало неоценимую помощь в спасении и эвакуации населения из затопленных районов Алтайского края» — пояснил старший помощник капитана Сибирского регионального поисково-спасательного отряда Андрей Травкин.

Среднесуточные температуры воздуха в регионе остаются пока в минусовых значениях, что благоприятно сказывается на динамике развития половодья: холодная погода сдерживает процесс вскрытия рек. Поэтому у спасателей есть время для работы на местах, где вероятен риск подтопления. На закрепленных территориях личный состав проводит подворовые обходы с раздачей жителям памяток по соблюдению правил безопасности в случае наводнения, расчищают набережные от мусора и веток, чтобы пропуск талой воды прошёл без задержек. С помощью тяжёлой техники и дорожных рабочих организаций поселений подсыпают землеукрепительные заграждения.

В районе Барнаула, где лед на реке Обь еще не вскрылся, при помощи «Хивус-10» специалисты ГИМС совместно со спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда провели профилактический рейд по местам выхода рыбаков на лед. Любителям зимней рыбалки в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтай готовится к сильному наводнению. Согласно прогнозу развития ситуации, весной в зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов. В помощь региону из рабочего поселка Коченево Новосибирской области 4 апреля прибыли 60 сотрудников Сибирского спасательного центра МЧС России.