Магас, 7 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Два землетрясения произошли вчера, 6 апреля, на Северном Кавказе. Один из подземных толчков был зафиксирован в 16:21 в Северной Осетии — в Алагирском районе, недалеко от поселка Бурон. Эпицентр землетрясения магнитудой 2,9 находился на глубине 5 км, пишет «Кавказский узел».

Второе сейсмособытие произошло спустя чуть более часа, в 17:33, в Сунженском районе Ингушетии, в полутора километрах от села Аршты. Магнитуда землетрясения составила 3,4.

Сообщений о разрушениях и пострадавших в результате землетрясений не поступало.

Стоит отметить, что в последнее время на территории Ингушетии происходит уже не первое землетрясение. Так, 28 марта в том же Сунженском районе был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,8. В районе городского округа Сунжа 17 марта произошло землетрясение магнитудой 3,3. Днем раньше в районе селения Нижние Ачалуки также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,6.

В Северной Осетии это тоже не первое землетрясение в 2017 году. Подземные толчки магнитудой 3,3 были зафиксированы в Алагирском районе 10 марта, и магнитудой 2,7 — 4 января.

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