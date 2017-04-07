Вашингтон, 7 апреля, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Цены на черное золото резко выросли в пятницу, 7 апреля, после ракетного удара Военно-морских сил (ВМС) США по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, при открытии торгов в Азии стоимость фьючерсов на американскую нефть-сырец повысилась сразу на 2%.

«Геополитика часто является значительным драйвером на нефтяных рыках, — цитирует главного рыночного стратега AxiTrader Грэга Маккена CNN. — Удар США, направленный против режима, который поддерживает РФ, еще и в стране, где активен Иран, который также поддерживает режим, несет за собой возможность дальнейших политических потрясений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля военные США нанесли ракетные удары по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. В период между 3 и 4 утра по московскому времени с кораблей в Средиземном море было выпущено 59 ракет Tomahawk.

Глава Белого дома Дональд Трамп, отдавший данный приказ Вооруженным силам США, мотивировал свое решение тем, что официальный Дамаск якобы причастен к химической атаке в провинции Идлиб.

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