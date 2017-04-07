* ИГ — запрещённая в России организация

Хомс, Сирия, 7 апреля, 2017, 08:59 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление в провинции Хомс, после того как вооруженные силы США нанесли удар по расположенной в ней базе сирийской армии, сообщает Al-Masdar.

Издание ссылается на источник в рядах вооруженных сил, по данным которого боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наступают на район, расположенный поблизости от того места, по которому был нанесен удар 59 ракетами «Томагавк».

По последней информации, радикалам пока не удалось добиться территориальных приобретений, также нет сведений о жертвах.

Напомним, Дональд Трамп, отдавший приказ о нанесении удара по Сирии, мотивировал свое решение тем, что официальный Дамаск, как настаивают в Белом доме, причастен к химической атаке в провинции Идлиб. Такой версии придерживается большинство западных стран и представителей СМИ, несмотря на то, что расследования случившегося пока не произведено.

Также стоит отметить, что вооруженные силы США не впервые оказывают непрямую поддержку боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, в сентябре 2016 года, после того как между Вашингтоном и Москвой были достигнуты договоренности об объединении усилий по борьбе с террористами, авиация коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесла удар по позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

Тогда боевики-исламисты также воспользовались «ошибкой» США и начали наступление против армии сирийского правительства.