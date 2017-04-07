Барнаул, 7 апреля, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Компании малого и среднего бизнеса Алтайского края пивлекли с начала 2017 года 7,7 млрд. рублей банковских кредитов, что на 1,9% выше аналогичного показателя 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 апреля, в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Барнаул. Банк

Данные алтайского отделения Сибирского главного управления Центрального банка РФ свидетельствуют о том, что доля вновь выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем объеме новых кредитов составляет сегодня 27,3%. Это на 4,2 процентных пункта превышает показатель первых двух месяцев 2016 года.

Также в Алтайском крае наблюдается значительное снижение просроченной задолженности по ранее привлеченным кредитам субъектами малого и среднего предпринимательства. Первые два месяца текущего года показали снижение просроченной задолженности на 1,0 млрд. рублей или на 10,1%. При этом общий показатель по субъектам Российской Федерации Сибирского федерального округа зафиксирован на уровне 102,6% к 2016 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об увеличении объемов кредитования малого бизнеса было объявлено в декабре 2017 года на заседании совета Алтайского фонда микрозаймов. В 2017 году, согласно утвержденному плану, микрофинансовая организация планирует выдать субъектам малого бизнеса края 467 займов на сумму 473,7 млн. рублей. В конце 2016 года общая сумма задолженности по кредитам в регионе снижалась на 5%.